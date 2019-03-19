Baysan, EDP Lizbon Maratonunda koştu

Hasan İLKER

Portekiz’in en önemli koşusu olarak da bilinen Lizbon Yarı Maratonu, bu yıl da 17 Mart Pazar günü EDP ana sponsorluğunda mükemmel bir organizasyonla gerçekleştirildi.

2019 EDP Lizbon Maratonuna, Dünyanın her yerinden koşucuların yer aldığı bu yarışa bu yıl da 35,000 üzerinde katılım oldu. 25 Nisan Köprüsünden başlayıp nehir kenarında devam eden 21km’lik koşunun ilk üç derecelerini Kenyalı ve Etiyopyalı elit atletler elde ettiler. Kıbrıslı Türk Okan Baysan da yarışı 1:48 dereceyle bitirerek önemli başarı elde etti.

Okan Baysan yarış sonunda tanışma fırsatı bulduğu maraton birincisi ile yaptığı sohbette 28 yaşındaki Kenyalı atlet Erick Kiptanui Kuzey Kıbrıs’a davet etti. 2019 koşu programı dahilinde bir sonraki yarış 24 Mart’ta Londra’da London Landmarks Yarı Maratonunda koşacak.