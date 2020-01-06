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Bariyerleri koşarak kaldıracaklar

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İki toplumlu koşu grubu olan RUNITE Nicosia,Lefkoşa’nın üzerindeki fiziksel ve zihinsel bariyerleri yine koşarak kaldıracak

Bariyerleri koşarak kaldıracaklar

Lefkoşa’nın çepeçevre koşulduğu sembolik yeniden birleştirme etkinliğinin üzerinden bir yıl geçti. İki toplumlu koşu grubu olan RUNITE Nicosia, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü Lefkoşa’da bu koşunun ikincisini düzenliyor. Etkinlik saat 10.30 Ledra PalaceSınır  Kapısı’nın yakınındaki ara bölgede yer alan Home 4 Cooperation’da etkinliğe katılacak koşu grubunun toplanması ile başlayacak.

Güney Lefkoşa’da koşarak başlanan etkinlik, Ledra PalaceSınır  Kapısı’ndan Türk kesimine geçerek Lefkoşa Surlariçi ve Dereboyu’na kadar gidip geri dönmek kaydıyla etkinlik tamamlanacak. Organizasyon komitesi bu etkinlikle Lefkoşa ile ilgili insanların zihninde yer eden fiziksel ve zihinsel bariyerleri kaldırmayı ve Lefkoşa’yı insanların bir bütün olarak görmesini amaçlamaktadır.

Koşunun bitişinde Kıbrıs’ta Barış için İki Toplumlu Koro’nun etkinliğe katılanlar için özel olarak hazırladıkları müzikler söyleyecek. Ücretsiz sıcak kahve, çay ve meyve ikramı olacak.

RuniteNicosia Organizasyon Komitesi katılımcıların geçiş esnasında sıkıntı yaşamamak için kimlik kartlarını yanına almayı unutmamasını bildirdi.

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