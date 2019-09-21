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Barış için koştular

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Barış için koştular
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İki toplumlu koşu etkinliği 21 Eylül Uluslararası Barış Günü'nde Derinya Sınır Kapısında başlayarak yapıldı.

Hollanda Büyükelçiliği'nin sponsorluğunda düzenlenen RUNITE Cyprus etkinliği, RUNITE Nicosia’nın 5'inci etkinliği olma özelliğini taşıdı. Tüm yetenek ve seviyedeki koşucuların, Derinya Sınır Kapısı'nda Mağusa'ya doğru 12 kilometrelik bir etapta koştuğu etkinlik, adanın doğu kısmındaki bölünmeyi aşarak, hep birlikte güzel vakit geçirebilmeyi hedefledi.

Etkinlik, Derinya'da her iki toplum tarafından kullanılan diyalog ve fikir alışverişini destekleyen ve arkadaş canlısı bir merkez olan Famagusta Avenue Garage'dan start aldı.

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