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Barış için koşacaklar

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Barış için koşacaklar
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İki toplumlu koşu etkinliği 21 Eylül Cumartesi Uluslararası Barış Günü'nde Derinya Sınır Kapısında başlayarak yapılacak.

Hollanda Büyükelçiliği'nin sponsorluğunda düzenlenen RUNITE Cyprus etkinliği, RUNITE Nicosia’nın 5'inci etkinliği olma özelliğini taşıyor. Tüm yetenek ve seviyedeki koşucuların, Derinya Sınır Kapısı'nda Mağusa'ya doğru 12 kilometrelik bir etapta koşacağı etkinlik, adanın doğu kısmındaki bölünmeyi aşarak, hep birlikte güzel vakit geçirebilmeyi hedefliyor.

Saat 16.00'da başlayacak olan etkinlik, Derinya'da her iki toplum tarafından kullanılan diyalog ve fikir alışverişini destekleyen ve arkadaş canlısı bir merkez olan Famagusta Avenue Garage'dan start alacak.

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