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Ay ışığı altında başarıya koştular

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Ay ışığı altında başarıya koştular
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Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz akşam düzenlenen Ay ışığı altında koşulan gece maratonu "Run under the moon" yarışına katılan atletlerimiz Şirin Bolkan, Mine Devrim ve Kani Bilginaylar başarılarıyla göz kamaştırdı. The Mall of Cyprus sponsorluğunda gerçekleştirilen maraton, 5-10 ve 21 km olmak üzere üç kategoride koşuldu.

Atletlerimizden Şirin Bolkan ve Kani Bilginaylar 18-35 yaş 5 km kategorisinde yarıştı. Şirin Bolkan yaklaşık 600 yarışmacının olduğu bu kategoride yarışı 5. sırada tamamladı.

10 Km kategorisinde yarışan Mine Devrim ise maratonu 2. sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

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