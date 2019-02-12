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Atmalar eleme yarışları tamamlandı

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Atmalar eleme yarışları tamamlandı
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Atletizm Federasyonu tarafından Seyfi Alanya Atmalar Kupası için düzenlenen eleme yarışları tamamlandı. Elemelerde başarılı olacak olan isimler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek kupada Atletizm Federasyonu kafilesinde yer alarak yarışacaklar.

Eleme yarışları 12 Şubat Salı günü Atatürk Stadyumu’nda yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında Atmalar Kupası'na katılmaya hak kazanacak olan atletler

23-24 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda yarışacak. Yapılan yarışlar sonunda oluşan dereceler ektedir.

U -16 KIZLAR

Gülle Atma

SIRA

DOĞUM TARİHİ

ADI SOYADI

DERECESİ

1

2004

NEVİN OKLU

9.62

2

2005

YAREN ETİZ

8.22

3

2005

ZERAY ÖZGÜRSOY

7.07

4

2006

FERİHAN İNCE

6.90

Cirit Atma

SIRA

DOĞUM TARİHİ

ADI SOYADI

OKULU

DERECESİ

1

2006

DÜŞRA İDİZKUT

ELİTSPOR

27.33

2

2005

TAYLA ERÜLKÜ

YDÜ

18.75

U -18 KADINLAR

GÜLLE ATMA

Dudu Hidayet 9. 41 (mt)

U-16 ERKEKLER

Gülle Atma

ARDA MEVLÜTOĞLU

-

9.26

U-20 Erkekler

Cirit Atma

ALP KARDEŞ

YDÜ

45.74

MEHMET ERDURAN

GAÜ

43.14

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