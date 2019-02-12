Atmalar eleme yarışları tamamlandı

Atletizm Federasyonu tarafından Seyfi Alanya Atmalar Kupası için düzenlenen eleme yarışları tamamlandı. Elemelerde başarılı olacak olan isimler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek kupada Atletizm Federasyonu kafilesinde yer alarak yarışacaklar.
Eleme yarışları 12 Şubat Salı günü Atatürk Stadyumu’nda yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında Atmalar Kupası'na katılmaya hak kazanacak olan atletler
23-24 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda yarışacak. Yapılan yarışlar sonunda oluşan dereceler ektedir.
U -16 KIZLAR
Gülle Atma
|
SIRA
|
DOĞUM TARİHİ
|
ADI SOYADI
|
DERECESİ
|
1
|
2004
|
NEVİN OKLU
|
9.62
|
2
|
2005
|
YAREN ETİZ
|
8.22
|
3
|
2005
|
ZERAY ÖZGÜRSOY
|
7.07
|
4
|
2006
|
FERİHAN İNCE
|
6.90
Cirit Atma
|
SIRA
|
DOĞUM TARİHİ
|
ADI SOYADI
|
OKULU
|
DERECESİ
|
1
|
2006
|
DÜŞRA İDİZKUT
|
ELİTSPOR
|
27.33
|
2
|
2005
|
TAYLA ERÜLKÜ
|
YDÜ
|
18.75
U -18 KADINLAR
GÜLLE ATMA
Dudu Hidayet 9. 41 (mt)
U-16 ERKEKLER
Gülle Atma
|
ARDA MEVLÜTOĞLU
|
-
|
9.26
U-20 Erkekler
Cirit Atma
|
ALP KARDEŞ
|
YDÜ
|
45.74
|
MEHMET ERDURAN
|
GAÜ
|
43.14