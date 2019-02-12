Atmalar eleme yarışları tamamlandı

Atletizm Federasyonu tarafından Seyfi Alanya Atmalar Kupası için düzenlenen eleme yarışları tamamlandı. Elemelerde başarılı olacak olan isimler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek kupada Atletizm Federasyonu kafilesinde yer alarak yarışacaklar.

Eleme yarışları 12 Şubat Salı günü Atatürk Stadyumu’nda yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında Atmalar Kupası'na katılmaya hak kazanacak olan atletler

23-24 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek olan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda yarışacak. Yapılan yarışlar sonunda oluşan dereceler ektedir.

U -16 KIZLAR

Gülle Atma

SIRA DOĞUM TARİHİ ADI SOYADI DERECESİ 1 2004 NEVİN OKLU 9.62 2 2005 YAREN ETİZ 8.22 3 2005 ZERAY ÖZGÜRSOY 7.07 4 2006 FERİHAN İNCE 6.90

Cirit Atma

SIRA DOĞUM TARİHİ ADI SOYADI OKULU DERECESİ 1 2006 DÜŞRA İDİZKUT ELİTSPOR 27.33 2 2005 TAYLA ERÜLKÜ YDÜ 18.75

U -18 KADINLAR

GÜLLE ATMA

Dudu Hidayet 9. 41 (mt)

U-16 ERKEKLER

Gülle Atma

ARDA MEVLÜTOĞLU - 9.26

U-20 Erkekler

Cirit Atma