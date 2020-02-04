Atletlerimiz Türkiye’de salonda parladı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye salon şampiyonalarında atletlerimiz iki birincilik, iki ikincilik ve iki üçüncülük elde ederek başarılı oldular

Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye salon şampiyonalarında başarılı sonuçlar elde ederek kürsüde yer aldılar.

U16, U18, U20 ve büyükler kategorilerinde yarışan atletlerimiz branşlarında iki birincilik, iki ikincilik ve iki üçüncülük elde ederek madalya ile adaya döndü.

GÜRSU GÜLERLER’DEN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Ocak ayı içerisinde yaptığı salon seçme yarışlarında baraj geçen atletlerimiz Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen salon şampiyonalarına katılmaya hak kazandı. İstanbul, Ataköy’de düzenlenen U16 Atletizm Festivalinde yer alan Gürsu Gülerler çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Gülerler uzun atlama branşında 5.81’lik derecesi ve 60 metre engelli branşındaki 9.05’lik derecesi ile birinci oldu.

TAYGUN VE AYBEN U18’DE KÜRSÜDE

Türkiye U18 Şampiyonası’nda da atletlerimiz de başarılı oldular. Taygun Derviş Özcihan 200 metre branşındaki 22.45’lik derecesi ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Ayben Arapoğlu ise yüksek atlamadaki 1.65’lik derecesi ile üçüncü olurken bronz madalya kazandı.

TUĞBA’DAN ÜÇÜNCÜLÜK, BUSE’DEN İKİNCİLİK

Geride bıraktığımız hafta sonu Türkiye Büyükler ve U20 Salon Şampiyonası’nda da atletlerimiz kürsüdeydi. Üç adım atlama branşında yarışan Tuğba Aydın 12.78’lik derecesi ile üçüncü olurken bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca Buse Savaşkan yüksek atlamada 1.76’lık derecesi ile ikinci olurken Balkan Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.