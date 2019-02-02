banner255
Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu
Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu
2 0
46 0
 
Gifa Airway saldırganı yakalandı
Gifa Airway saldırganı yakalandı
60 0
Sıra dışı dört çeker
Sıra dışı dört çeker
18 0
Son dakika: Çatalköy'de ölümlü kaza
Son dakika: Çatalköy'de ölümlü kaza
3.4B 0
Katar, tarih yazarak şampiyon
Katar, tarih yazarak şampiyon
62 0
İngiltere kara teslim oldu
İngiltere kara teslim oldu
46 0
banner82

Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu

banner27

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda Tuğba Aydın üç adım atlama branşında Türkiye ikincisi, Dilek İyihasırcı 60 metre branşında Türkiye dördüncüsü oldu

Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu
banner215

Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde ettiler.  Tuğba Aydın üç adım atlamada Türkiye ikincisi, Dilek İyihasırcı 60 metrede Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama branşında yarışan Tuğba Aydın 13.13’lük derecesi ile Türkiye ikincisi oldu. Aydın’a ve dereceye giren diğer isimlere madalyalarını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani takdim etti.

Bir diğer atletimiz Dilek İyihasırcı ise 60 metre branşında finale kalırken, final yarışında 8.22’lik derecesi ile Türkiye dördüncü olma başarısı gösterdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.