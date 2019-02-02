Atletlerimiz Türkiye’de başarıya koştu

Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda Tuğba Aydın üç adım atlama branşında Türkiye ikincisi, Dilek İyihasırcı 60 metre branşında Türkiye dördüncüsü oldu

Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar elde ettiler. Tuğba Aydın üç adım atlamada Türkiye ikincisi, Dilek İyihasırcı 60 metrede Türkiye dördüncüsü oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası’nda üç adım atlama branşında yarışan Tuğba Aydın 13.13’lük derecesi ile Türkiye ikincisi oldu. Aydın’a ve dereceye giren diğer isimlere madalyalarını KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani takdim etti.

Bir diğer atletimiz Dilek İyihasırcı ise 60 metre branşında finale kalırken, final yarışında 8.22’lik derecesi ile Türkiye dördüncü olma başarısı gösterdi.