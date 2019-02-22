Atletlerimiz Mersin’de atacaklar

Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Mersin’de düzenlenecek olan 18. Seyfi Alanya Atmalar Kupasında yarışacaklar.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat tarihlerinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde yer alacak kupada sporcu olarak Atillahan Ateş, Nevin Oklu, Alp Kardeş ve Adem Çavuşoğlu yarışacak. Pınar Denk Acar’ın temsilci olarak yer alacağı kafilede Ferhat Sakallı antrenör olarak bulunuyor. Kafile bugün adadan ayrılacak.

18. Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda sporcuların yarışacakları branşlar ve kategoriler şöyle:

Atillahan Ateş (U18 Erkek Cirit Atma)

Nevin Oklu (U16 Kız Gülle Atma)

Alp Kardeş (U20 Erkek Cirit Atma)

Adem Çavuşoğlu (Büyük Erkek Cirit Atma)