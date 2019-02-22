banner255
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
Ayni yerde bir saat arayla iki kaza
106 0
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
İstanbul'un bekçisi Galata Kulesi
14 0
 
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
Çöpe Attığı Peçete Yüzünden Cinayetle Suçlanan Adam
8 0
Blockchain’in Gelecekte Değiştireceği 10 Sektör
Blockchain’in Gelecekte Değiştireceği 10 Sektör
14 0
Bez çantayla alışveriş desteklenmeli
Bez çantayla alışveriş desteklenmeli
24 0
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
Offroad Sprinte rekor katılım oldu
9 0
Halkın jargonunu değiştiren diziler
Halkın jargonunu değiştiren diziler
27 0
banner82

Atletlerimiz Mersin’de atacaklar

banner27

banner262
Atletlerimiz Mersin’de atacaklar
banner215

Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Mersin’de düzenlenecek olan 18. Seyfi Alanya Atmalar Kupasında yarışacaklar.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 23-24 Şubat tarihlerinde Nevin Yanıt Atletizm Kompleksinde yer alacak kupada sporcu olarak Atillahan Ateş, Nevin Oklu, Alp Kardeş ve Adem Çavuşoğlu yarışacak. Pınar Denk Acar’ın temsilci olarak yer alacağı kafilede Ferhat Sakallı antrenör olarak bulunuyor. Kafile bugün adadan ayrılacak.

18. Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda sporcuların yarışacakları branşlar ve kategoriler şöyle:

Atillahan Ateş (U18 Erkek Cirit Atma)

Nevin Oklu (U16 Kız Gülle Atma)

Alp Kardeş (U20 Erkek Cirit Atma)

Adem Çavuşoğlu (Büyük Erkek Cirit Atma)

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.