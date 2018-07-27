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Atletlerimiz, İzmir’de yarışacak

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Atletlerimiz, İzmir’de yarışacak
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İzmir’de yapılacak olan Naili Moran Yaş Grupları U16 Atletizm Festivali’ne katılacak sporcular yapılan seçmeler sonucunda belirlendi.

Yarışa katılma barajını gecen sporcular, İzmir de yapılacak yarışmaya katılmaya hak kazandılar. Kafilemiz dün adadan ayrılırken, bugün ve yarın yarışmalara katılıp 30 Temmuz’da adaya dönecek.

Kafilede şu isimler yer alıyor:

İdareci:     Halil Samani

Antrenör: Berk Tuna

Sporcular:

15 Yaş Kız (2003)

Selvihan Dural     80m eng-200m-Uzun Atlama

Petek Öztürk        Uzun Atlama-200m-100m

14 Yaş Erkek(2004)

Taygun Dervish    200m-Uzun Atlama-100m

Tezer Tayanç        100m-Gülle atma-Yüksek Atlama

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