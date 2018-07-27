Atletlerimiz, İzmir’de yarışacak

İzmir’de yapılacak olan Naili Moran Yaş Grupları U16 Atletizm Festivali’ne katılacak sporcular yapılan seçmeler sonucunda belirlendi.
Yarışa katılma barajını gecen sporcular, İzmir de yapılacak yarışmaya katılmaya hak kazandılar. Kafilemiz dün adadan ayrılırken, bugün ve yarın yarışmalara katılıp 30 Temmuz’da adaya dönecek.
Kafilede şu isimler yer alıyor:
İdareci: Halil Samani
Antrenör: Berk Tuna
Sporcular:
15 Yaş Kız (2003)
Selvihan Dural 80m eng-200m-Uzun Atlama
Petek Öztürk Uzun Atlama-200m-100m
14 Yaş Erkek(2004)
Taygun Dervish 200m-Uzun Atlama-100m
Tezer Tayanç 100m-Gülle atma-Yüksek Atlama