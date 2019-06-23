Atletlerimiz İzmir’de başarıya koştular

Atletlerimiz İzmir’deki Naili Moran Yaş Grupları Şampiyonasında başarılı sonuçlar alırlarken, Gürsu Gülerler 13 Yaş Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Naili Moran Yaş Grupları Şampiyonası’nda başarılı sonuçlar aldılar. Gürsu Gülerler 13 Yaş Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, 12 yaş kızlar kategorisinde Beren Çokdal Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Taygun Artan Özcihan ise 15 Yaş Erkekler kategorisinde organizasyonu Türkiye şampiyonu olarak tamamladı.

Gürsu Gülerler 60 metre branşında 8.06’lık derecesi ile ikinci, 60 metre engelli branşında 9.83’lük derecesi ile birinci ve uzun atlama branşında 5.58’lik derecesi ile birinci oldu. Toplamda 268 puan toplayan Gülerler Türkiye şampiyonu oldu.

Beren Çokdal 60 metre branşında 8.89’luk derecesi ile üçüncü, uzun atlama branşında 4.32’lik derecesi ile üçüncü ve fırlatma topunda 28.38’lik beşinci olurken toplamda 204 puanla Türkiye ikincisi oldu.

15 YAŞTA ÖZCİHAN ZİRVEDE

15 Yaş Erkekler kategorisinde yarışan Taygun Artan Özcihan Türkiye şampiyonu olma başarısı gösterdi. Özcihan, 100 metre branşında 11.42’lik derecesi ile birinci olurken, uzun atlama branşında 5.62’lik derecesi ile ikinci ve 200 metre branşında 23.06 ile birinci oldu. Özcihan elde ettiği 288 puanla yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Ayrıca 12 Yaş Kızlar kategorisinde yer alan bir diğer atletlerimizden Melek Kara Türkiye beşincisi, 14 Yaş Kızlar kategorisinde yarışan ZerdaKaymakamtorunları ise Türkiye sekizincisi olma başarısı gösterdi.

Ayrıca 12 Yaş Kızlar kategorisinde yer alan diğer atletlerimizden Melek Kara Türkiye beşincisi olma başarısı gösterdi.