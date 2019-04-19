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Atletlerimiz Bursa’da atacaklar

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Atletlerimiz Bursa’da atacaklar
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Atletizm Federasyonuna bağlı atletler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Nurullah İvak Atmalar Şampiyonası için Bursa’ya gitti.

20-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonaya giden kafilede idareci antrenör olarak Ferhat Sakallı yer alırken, Atillahan Ateş cirit atma gençler, Adem Çavuşoğlu cirit atma büyükler ve Nevin Oklu gülle atma U16 branşlarında yarışacak.

İdareci antrenör: Ferhat Sakallı

Atillahan Ateş: Cirit Atma Gençler

Adem Çavuoğlu: Cirit Atma Büyükler

Nevin Oklu: Gülle Atma U16

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