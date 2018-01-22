Atletlerimiz başarılarla döndü

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Turkcell Türkiye U16 Salon Şampiyonası’na katılan KKTC Milli Takım sporcuları başarılı sonuçlar elde ederek, ülkeye döndü.

Sporcular ve Dereceleri:

Ayben Araboğlu (Yüksek Atlama) 1,51cm Türkiye ikincisi

Petek Öztürk (60 Metre) 8.36sn Türkiye dördüncüsü

Kemal Çayanoğlu (60 Metre) 7.58sn Türkiye dokuzuncusu

Can Sakallı (60 Metre) 7.56sn Türkiye yedincisi

4 atlet daha İstanbul’da

Bu arada 21-23 Ocak 2018 tarihlerinde İstabul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak olan Turkcell Türkiye U18 Salon Şampiyonası’na katılacak Milli Takım sporcu ve antrenörler, dün İstanbul’a gittiler.

Sporcular:

Hasan S. Avkat Sırıkla Atlama-Gülle Atma

Saffet Özmenek 60m-Uzun Atlama

Sude Kadıoğlu Gülle Atma

Azat Etkü Yüksek Atlama- 60 m Engel

Antrenörler :

Özgür Kıralp

Niyazi Serhaner

