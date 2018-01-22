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Atletlerimiz başarılarla döndü

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Atletlerimiz başarılarla döndü
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İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Turkcell Türkiye U16 Salon Şampiyonası’na katılan KKTC Milli Takım sporcuları başarılı sonuçlar elde ederek, ülkeye döndü.
Sporcular ve Dereceleri:
Ayben Araboğlu (Yüksek Atlama) 1,51cm Türkiye ikincisi
Petek Öztürk (60 Metre) 8.36sn Türkiye dördüncüsü
Kemal Çayanoğlu (60 Metre) 7.58sn Türkiye dokuzuncusu
Can Sakallı (60 Metre) 7.56sn Türkiye yedincisi
4 atlet daha İstanbul’da
Bu arada 21-23 Ocak 2018 tarihlerinde İstabul Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak olan Turkcell Türkiye U18 Salon Şampiyonası’na katılacak Milli Takım sporcu ve antrenörler, dün İstanbul’a gittiler. 
Sporcular:
Hasan S. Avkat          Sırıkla Atlama-Gülle Atma
Saffet Özmenek         60m-Uzun Atlama
Sude Kadıoğlu           Gülle Atma
Azat Etkü                   Yüksek Atlama- 60 m Engel
Antrenörler :
Özgür Kıralp
Niyazi Serhaner
 

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