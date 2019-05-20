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Atletlerimiz Ankara’da üçüncü oldu

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Atletlerimiz, 2. Orhan Altan Atlamalar Kupasında üçüncü oldular. Buse Savaşkan, büyük kadınlar yüksek atlama branşında kendi kişisel en iyi derecesini elde etti

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Atletlerimiz Ankara’da üçüncü oldu
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Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Orhan Altan Atlamalar Kupası’nda yarıştı.

Atletlerimizden Buse Savaşkan büyük kadınlar yüksek atlama branşında kendi kişisel en iyi derecesini elde ederek üçüncü oldu. U20 kategorisinde yarışan Mustafa Yorulmaz uzun atlamada, Eray Yücedağ da sırıkla atlama branşında üçüncü olarak kupayı tamamladı.

Ankara’da 18-19 Mayıs tarihlerinde düzenlenen kupada Büyük Kadınlar kategorisinde yarışan Buse Savaşkan yüksek atlama branşında 1.80’lik derecesi ile üçüncü oldu. Savaşkan elde ettiği bu derece ile kendi kişisel en iyi derecesini elde etmiş oldu.

U20 erkekler uzun atlama branşında yarışan Mustafa Yorulmaz 6,30’luk derecesi ile üçüncü oldu. U20 erkekler sırıkla atlama branşında yarışan Eray Yücedağ ise 3,20’lik derecesi ile üçüncü olarak kupayı tamamladı.

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