Atletler İzmir’de yarışacaklar

Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Naili Moran Yaş Grupları Şampiyonası’na katılmak için bugün İzmir’e gidecekler.

Federasyon tarafından yapılan seçmeler sonucunda söz konusu yarışmada yer almaya hak kazanan sporcular Taygun Artan Özcihan, Tezel Tayanç, Zerda Kaymakamtorunları, Melek Kara, Gürsu Gülerler ve Beren Çokdal oldu. Kenan Atakol’un temsilci olarak yer aldığı kafilenin antrenörü Berk Tuna olacak.

Temsilci: Kenan Atakol

Antrenör: Berk Tuna

Sporcular: Taygun Artan Özcihan, Tezel Tayanç, Zerda Kaymakamtorunları, Melek Kara, Gürsu Gülerler, Beren Çokdal