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Atletler Bursa’da yarışacak

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Atletler Bursa’da yarışacak
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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 24-25 Haziran tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan Türkiye U20 ve U23 şampiyonalarına KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler katılım gösterecek.

Antrenör olarak Mahmut Koral’ın yer alacağı kafilede beş sporcu yer alacak. Kafilede uzun atlama branşında Mustafa Yorulmaz, cirit atma branşında Alp Kardeş, 110 metre engelli branşında Kubilay Tok, cirit atma branşında Atillahan Ateş U20 Şampiyonası’nda yarışacak. Cirit atma branşında yarışacak olan Adem Çavuşoğlu ise U23 Şampiyonası’nda yer alacak.

Mahmut Koral (Antrenör)

Türkiye U20 Şampiyonası

Mustafa Yorulmaz (Uzun Atlama)

Alp Kardeş (Cirit Atma)

Kubilay Tok (110 Metre Engelli)

Atillahan Ateş (Cirit Atma)

Türkiye U23 Şampiyonası

Adem Çavuşoğlu (Cirit Atma)

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