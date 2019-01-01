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Atletizmde yıl seminerlerle başlıyor

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Atletizmde yıl seminerlerle başlıyor
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Halil Samani başkanlığındaki Atletizm Federasyonu yönetimi, eğitim semineri düzenliyor. Federasyon 4-5 ve 7-8 Ocak 2019 tarihlerinde sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında seminer düzenleyecek.

Seminer 4-5 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde, 7-8 Ocak tarihlerinde KTOEÖS lokalinde yer alacak. Sabah seansları belirtilen yerlerde, uygulama ise Atatürk Stadı’nda yapılacak. 09.00 – 16.30 saatleri arasında yapılacak olan seminerlere antrenör, sporcu, yönetici ve ilgilenen herkesin katılabileceği duyuruldu.

Seminer Programı

4 Ocak 2019 Cuma

09.00-10.00 Açılış ve Antrenör - Eğitmenlerin Tanıtımı

10.00-10.30 Ara

10.30-12.00 Uzun ve Üç Adım Atlayışlara Giriş

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30-16.00 Antrenman pratikleri ve soru-cevap

5 Ocak 2019 Cumartesi

09.00-10.15 Uzun Atlama ve Üç Adım Atlamada Teknik Antrenman Eğitimi

10.15-10.45 Ara

10.45.12.00 Üç Adım ve Uzun Atlamalarda Soru - Cevap

12.00 - 13.00 Öğle Yemeği

13.00-14.30 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası için eleme müsabakalarının izlenmesi; Sporcuların Teknikleri Hakkında Analiz – Tartışma – Değerlendirme

14.30 - 16.00 Kuvvet Eğitimi ve Pratik Uygulamalar

 7 Ocak 2019 Pazartesi

09.00-10.15 Sprint Koşulara Giriş 

10.00-10.30 Ara

10.30-12.00 Uzun Süreli Atletizm Gelişimine İlişkin Süreçler

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30-16.00 Genç Elit Sporcuların Fizyolojik Özellikleri ve Antrenman İçerikleri

8 Ocak 2019 Salı

09.00-10.15 Genç ve Yıldız Kategorisindeki Sporcuların Antrenman Programlarında Kuvvet Eğitiminde Odaklanılacak Uygulamalar

10.15-10.45 Ara

10.45.12.00 Sprint Öncesi Dinamik Isınma

12.00-13.00 Sertifika Takdimi

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