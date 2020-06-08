Atletizmde tarihi yolsuzluk davası başlıyor

Eski IAAF Başkanı Lamine Diack hakkında açılan ve Diack ile beraberindeki beş kişinin rüşvet, yolsuzluk, kara para aklama ve daha farklı suçlamalarla yargılanacağı dava Fransa'da başlıyor. İddianameyi hazırlayan Fransız savcılar, Diack'ın 10 yıl hapiz cezası ile cezalandırılmasını istiyor

1999-2015 yılları arasında IAAF (Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği) Başkanı olarak görev yapan Lamine Diack hakkında Rus doping skandalı ile bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleştiriliyor. Diack duruşma salonuna maskeyle gelirken basın da davaya büyük ilgi gösteriyor.

Savcılar iddianamede Diack’ın Londra 2012 de dahil olmak üzere doping yaptığından şüphenilen atletlerden, suçlamaların üzerini kapatmak için 3 milyon 450 bin Euro topladığını öne sürdü. 87 yaşındaki Diack böylece rüşveti veren sporcuların yarışmaya devam etmesini sağlıyordu.

Diack iddialar gündeme geldiğinden bu yana yaptığı açıklamalarda herhangi bir suç işlemediğini söyledi. Diack’ın avukatları da yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğunu öne sürdü.

Şimdiki adı World Athletics olan IAAF’ta başkanlığı esnasında Lamine Diack, spor dünyasının en güçlü isimlerinden biri konumundaydı. Diack şu an Paris’te ev hapsinde yaşamını sürdürüyor ve davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.