Atletizm’de seminer bugün tamamlanacak

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama ile ilgili eğitim semineri bugün tamamlanacak

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili seminerin üçüncü günü dün tamamlandı. Seminer bugün yapılacak son gün oturumlarının ardından tamamlanacak.

PHİLLİPS ADADAN AYRILDI

Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenlenen seminerde eğitimci olarak yer alan ABDli olimpiyat ve dünya eski şampiyonu Dwight Phillips Pazar günü adadan ayrıldı. Seminerin ilk iki günündeki oturumlarda bilgi birikimlerini katılımcılara aktaran Phillips, büyük ilgi görmüştü.

TAİWO ARİYO VE CELAL KELEŞ EĞİTİM VERİYOR

Seminerin üçüncü gün sabah seansı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) lokalinde yapıldı. Öğleden sonra seansı ise Atatürk Stadı’nda yapıldı. Taiwo Ariyo ve Celal Keleş’in eğitimci olarak yer aldığı seminerin üçüncü gününde Sprint Koşulara Giriş, Uzun Süreli Atletizm Gelişimine İlişkin Süreçler teorik olarak, Genç Elit Sporcuların Fizyolojik Özellikleri ve Antrenman İçerikleri, pratik olarak katılımcılara aktarıldı.

YİĞİTCAN HEKİMOĞLU DA KATKI SAĞLADI

Öğleden sonra gerçekleşen çalışmada ülkemiz elit atletlerinden Yiğitcan Hekimoğlu da yer aldı. Hekimoğlu, Taiwo Ariyo’nun konu başlığı altında gösterdiği tekniklerin aktarılmasında yardımcı oldu.

Seminerin son günü sabah seansı yine KTOEÖS lokalinde yer alacak. Son günde Genç ve Yıldız Kategorisindeki Sporcuların Antrenman Programlarında Kuvvet Eğitiminde Odaklanılacak Uygulamalar ile Sprint Öncesi Dinamik Isınma konuları irdelenecek. Seminer 12.00’de sertifika takdimi ile son bulacak.