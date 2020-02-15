Atletizmde raporlar onaylandı

Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde yapılırken, faaliyet ve mali raporlar onaylandı

Atletizm Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu, dün saat 11.00’de federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde gerçekleştirildi.

Genel kurula Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Elit Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Girne Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi katılım gösterdi. Federasyonun faaliyet ve mali raporları üyelerin onayını aldı.

Genel kurul, divan kurulunun oluşumu ile başladı. Divan başkanlığı görevine Mehmet Aközer, sekreterlik görevlerine Mahmut Koral ve Enver Mesutoğlu getirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından KKTC Federasyon Başkanı Halil Samani 2019 yılı faaliyet raporunu üyelere aktardı ve rapor onaylandı.Samani daha sonra 2020 yılı faaliyet programını üyelere anlattı. Yurt içi organizasyonların yanı sıra katılması planlanan Türkiye’deki organizasyonları genel kurula sunan Samani ayrıca çocuk atletizmi, hakem, antrenör ve eğitimcilerin belirleyeceği eğitim seminerlerinin programa dahil olacağını aktardı.

Federasyon Mali Sekreteri Ozan Yoran’ın ailesindeki vefat nedeniyle katılamadığı genel kurulda mali raporu federasyon başkanı Halil Samani okudu. Mali rapor da üyeler tarafından onaylandı. Genel kurul, dilek ve temennilerde üyelerin görüşleriniaktarmasıyla tamamlandı.