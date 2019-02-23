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Atletizmde raporlar onaylandı

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Atletizmde raporlar onaylandı
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Atletizm Federasyonu’nun olağan genel kurulu 23 Şubat Cumartesi günü yapıldı. Genel kurul üyelerin katılımı ile federasyonun Hasan Ruso lokalinde gerçekleştirilirken mali rapor ve faaliyet programları oybirliği ile onaylandı.

Genel kurul divan başkanlığının oluşturulması ile başladı. Divan başkanlığına Mehmet Aközer, sekreterlik görevlerine Mahmut Koral ve Turan Cenk getirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2018 yılı Faaliyet Programı, 2018 yılı Mali Rapor ve 2019 yılı Faaliyet Programı üyelere federasyonun Mali Sekreteri Ozan Yoran tarafından okundu. Programlar ve rapor üyeler tarafından oybirliği ile onaylandı. Genel kurul görüş ve öneriler kısmı ile sona erdi.

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