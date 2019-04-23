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Atletizmde ‘Hakem Yetiştirme ve Geliştirme Semineri’ başladı

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Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Hakem Yetiştirme ve Geliştirme Semineri’ Pazartesi günü başlarken, Cuma günü tamamlanacak

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Atletizmde ‘Hakem Yetiştirme ve Geliştirme Semineri’ başladı
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KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Hakem Yetiştirme ve Geliştirme Semineri’ 22 Nisan 2019 Pazartesi günü başladı. Cuma günü tamamlanacak olan seminer, iki kısımda gerçekleştiriliyor. Seminer KKTC Atletizm Federasyonu’nun Hasan Ruso Lokali’nde yer alıyor.

Seminerin ilk gününde mevcut hakemler için ‘Geliştirme Semineri’ düzenlendi. Federasyona bağlı hakemler bu eğitime katılarak bilgilerini yenileme fırsatı buldu.

Seminerde dün ise 82 yeni kayıtlı hakem adayı ‘Hakem Yetiştirme Semineri’ne katıldı. Seminerin bu bölümü 26 Nisan 2019 Cuma günü tamamlanacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyeleri Müslüm Aksakal, Cengiz Çiçek ve Sabahattin Mayruk seminerde eğitimci olarak yer alıp katılımcıların eğitilmesine katkı sağlıyor.

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