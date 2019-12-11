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Atletizmde final yarışları yapılıyor

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Atletizmde final yarışları yapılıyor

Atletizmde Büyükler 2. Ayak Final Yarışları 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek.

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler 2. Ayak Yarışları için teknik toplantı 13 Aralık Cuma günü federasyonun Hasan Ruso Lokali’nde saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Toplantıda yarışın saati ve teknik konular konuşulacak.

Daha önce Kasım ayında yapılması planlanan, ancak Lefkoşa Atatürk Stadı’ndaki elektrik arızası nedeni ile foto finişte yaşanan aksaklık sonrası yarış yapılamamıştı. Yarış için Türkiye’den gelecek olan ekibin desteği ile yarış gerçekleştirilecek.

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