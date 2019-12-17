Atletizmde final yarışları başladı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler 2. Ayak Final Yarışları Lefkoşa Atatürk Stadı’nda başladı.

Bugün tamamlanacak olan yarışların ilk gününü kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, erkeklerde Yakın Doğu Üniversitesi ilk sırada tamamladı. Daha önce Kasım ayında yapılması planlanan ancak stadyumdaki elektrik arızası ve foto finişte yaşanan aksaklık nedeniyle ertelenmişti.

Yarış, yarış için Türkiye’den gelen ekibin desteği ile yarışlar gerçekleştiriliyor. Final yarışlarının tamamlanması ile birlikte şampiyonlar belirlenecek.

Büyük Kadınlar Genel Puanlama

1. Doğu Akdeniz Üniversitesi (5538 Puan)

2. Yakın Doğu Üniversitesi (5518 Puan)

3. Elit Spor Kulübü (2215 Puan)

Büyük Erkekler Genel Puanlama

1. Yakın Doğu Üniveritesi (4490 Puan)

2. Girne Amerikan Üniveritesi (4490 Puan)

3. Doğu Akdeniz Üniversitesi (1255 Puan)

4. Tüfekçi Spor Kulübü (490 Puan)