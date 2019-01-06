Atletizmde eğitim semineri sürüyor

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenlenen sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili eğitim semineri devam ediyor. Seminerin üçüncü günü bugün gerçekleştirilecek. KTOEÖS lokalinde yer alacak sabah seansının ardından öğleden sonra pratik eğitim Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yapılacak. Oturumlarda TaiwoAriyo ile Celal Keleş eğitmen olarak yer alacak. Seminerde bugün ve yarının programı şöyle:

BUGÜN (7 Ocak 2019 Pazartesi)

09.00-10.15 Sprint Koşulara Giriş (AriyoTaiwo ve Celal Keleş)

10.00-10.30 Ara

10.30-12.00 Uzun Süreli Atletizm Gelişimine İlişkin Süreçler (AriyoTaiwo ve Celal Keleş)

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30-16.00 Genç Elit Sporcuların Fizyolojik Özellikleri ve Antrenman İçerikleri (AriyoTaiwo ve Celal Keleş)

YARIN (8 Ocak 2019 Salı)

09.00-10.15 Genç ve Yıldız Kategorisindeki Sporcuların Antrenman Programlarında Kuvvet Eğitiminde Odaklanılacak Uygulamalar (AriyoTaiwo ve Celal Keleş)

10.15-10.45 Ara

10.45.12.00 Sprint Öncesi Dinamik Isınma (AriyoTaiwo ve Celal Keleş)

12.00-13.00 Sertifika Takdimi