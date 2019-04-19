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Atletizm hakemleri eğitilecek

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Atletizm hakemleri eğitilecek
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Atletizm Federasyonu, 23-25 Nisan 2019 tarihleri arasında ‘Hakem Yetiştirme ve Geliştirme Semineri’ düzenliyor. Seminer, Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezinde yapılacak.

Federasyondan yapılan açıklamada seminere katılım göstermek isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş, 40 yaşından büyük olmamış olması gerektiği, ayrıca KKTC veya TC kimlik kartı fotokopisini ibraz etmeleri gerektiği belirtildi.

Katılımcıların https://forms.gle/wE1roANrzFvR5Bco8 kayıt linkinden kayıt yaptırabileceği belirtilirken, seminerin ücretinin 100 Türk Lirası olduğu açıklandı. Seminer ile ilgili olarak detaylı bilginin Özgür Felek (0533 849 94 44) ve Hasan Başaranel’den (0533 863 10 67) alınabileceği duyuruldu.

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