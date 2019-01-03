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Atletizm Federasyonu'nun semineri başlıyor

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Atletizm Federasyonu'nun düzenleyeceği seminerde olimpiyat eski şampiyonu Dwight Phillips, Taiwo Ayiro ve Celal Keleş eğitmen olarak yer alacak

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Atletizm Federasyonu'nun semineri başlıyor
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Atletizm Federasyonu sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşlarında düzenleyeceği seminerde Dünya atletizminde uzun atlama branşında birçok başarı yakalamış önemli bir ismi ağırlayacak.

Uzun atlama branşında olimpiyat eski şampiyonu ve dört kez dünya şampiyonu olmuş, atletizmin efsane isimlerinden ABD'li eski atlet Dwight Phillips seminerde deneyimlerini aktaracak. Spor Dairesi’nin katkıları ile düzenlenecek olan seminerde ayrıca bir dönem ülkemizde atletizm antrenörlüğü yapan, Suudi Arabistan ve Umman gibi ülkelerin baş antrenörlüğünü yapmış bir isim olan Ariyo Taiwo’nun yanı sıra ülkemiz elit atleti Yiğitcan Hekimoğlu ile birçok uluslararası başarıya imza atan antrenör Celal Keleş de eğitim verecek.

SEMİNER BAŞLIYOR

Sürat koşuları, uzun atlama ve üç adım atlama branşları ile ilgili olarak düzenlenecek olan seminer bugün başlayacak. Seminer 4-5 Ocak tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde, 7-8 Ocak tarihlerinde KTOEÖS lokalinde 09.00 – 16.30 saatlerinde yapılacak. Sabah seansları belirtilen yerlerde, uygulama ise Atatürk Stadı’nda yer alacak. Seminer programı şöyle:

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek olan seminere katılım ücretsiz olacak ve ilgilenen tüm spor branşlarından sporcu, yönetici ve antrenörlerin katılabileceği belirtildi.

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