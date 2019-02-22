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Atletizm Federasyonu, genel kurulu yapıyor

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Atletizm Federasyonu, genel kurulu yapıyor
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Atletizm Federasyonunun olağan genel kurulu bugün, federasyonun Hasan Ruso Lokalinde saat 11.00’de  yapılacak.

Genel kurulda faaliyet programı ve mali raporlar okunup üyelerin onayına sunulacak. Genel kurulda ayrıca 2019 yılı faaliyet programının sunumu da yapılacak. KKTC Atletizm Federasyonu olağan genel kurulunun gündem maddeleri şöyle:

GÜNDEM

1) Açılış ve Divan Başkanlığının oluşumu

2) 2018 yılı Faaliyet Programının okunup aklanması

3) 2019 yılı Faaliyet Programının sunumu

4) 2018 yılı Mali Raporunun okunup aklanması

5) Dilek ve görüşler

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