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Atatürk için koştular

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Atatürk için koştular
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27 Aralık Atatürk Koşuları dün Başkent Lefkoşa başta olmak üzere tüm ilçelerde yapıldı. 27 Aralık Atatürk Koşuları öncesinde ilçelerdeki Atatürk anıtlarında törenler düzenlendi. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunup, çelenk sunuldu.

Lefkoşa’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Atletizm Federasyonu ile işbirliğinde düzenlediği 27 Aralık Atatürk Koşuları saat 10.00’da Atatürk Stadyumu’ndan başladı.

Mağusa’da Atatürk Koşuları saat 08.30’da Mağusa Belediyesi, Girne’de saat 09.30’da Atatürk Anıtı, İskele’de saat 10.00’da Ecevit Meydanı, Güzelyurt’ta saat 09.30'da Atatürk Anıtı ve Lefke’de ise Lefke Kaymakamlığı Binası önünden saat 09.30’da koşuldu.

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