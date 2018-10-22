Başarılı Master atletimiz Osman Atakan yine başarıya koştu. Güney Lefkoşa’da düzenlenen Run As One 2018 yarışına katılan Osman Atakan, kendisinden genç olan birçok yarışmacıya rağmen üst sıralarda yarışı tamamladı. 5 km yarışında genel klasman dokuzunncusu olan Osman Atakan’a, yarış sonunda madalyası takıldı.
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