Başarılı Master atletimiz Osman Atakan yine başarıya koştu. Güney Lefkoşa’da düzenlenen Run As One 2018 yarışına katılan Osman Atakan, kendisinden genç olan birçok yarışmacıya rağmen üst sıralarda yarışı tamamladı. 5 km yarışında genel klasman dokuzunncusu olan Osman Atakan’a, yarış sonunda madalyası takıldı.