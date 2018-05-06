Atakan, Omodos'da kürsüde

Osman Atakan, Omodos Cross Xenion Race yarışında 40-49 yaş kategorisinde ikincilik elde etti. Yarışın organizasyon komitesi Osman Atakan'ı onore ederken, yarışın 1 göğüs numarasını Osman Atakan'a verdi

Hasan İLKER

Başarılı master atletimiz Osman Atakan başarılarına bir yenisini daha eklerken, kategorisinde yine kürsüye yükseldi.

Osman Atakan, Omodos'da düzenlenen Omodos Cross Xenion Race yarışında genel klasmanı 6. olarak tamamlarken, 40-49 yaş kategorisinde ikincilik elde etti.

Bu arada yarışın organizasyon komitesi Osman Atakan'ı onore ederken, yarışın 1 göğüs numarasını Osman Atakan'a verdi. Osman Atakan, organizasyon komitesinin jesti ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Organizasyon komitesinin bana göğüs numarası olarak 1 numarayı layık görmesi beni çok ama çok duygulandırdı. Onlara bu nazik davranışlarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.