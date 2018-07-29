Atakan'dan lokum gibi derece

Başarılı master atletimiz Osman Atakan, Baf’ın lokumu ile ünlü Yeroşibu kasabasında yapılan yarışta yine kürsüye çıktı. 40-49 yaş kategorisinde üçüncülük elde eden Osman Atakan, zevkli ve güzel geçen bir organizasyon sonrasında üçüncülük madalyasını boynuna taktı.