Arhan ve Kalıbcıoğlu mutlu sona ulaştı

Almanya’da yarışan Ares triatletleri Hüseyin Arhan ve Deniz Kalıbcıoğlu mutlu sona ulaştılar. Hüseyin Arhan, Dünya Şampiyonası’na slot kazanarak, Cem Dağdelen ile birlikte Ironman Dünya Şampiyonası’nda yarışma hakkı elde etti. İkili bunu başaran ilk Kıbrıslı Türkler olacaklar

Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının arka arkaya geçildiği triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan Orta Mesafe Triatlon yarışının yapıldığı Almanya Kraichgau’da ülkemizde Ares Spor Kulübü sporcuları Hüseyin Arhan ile Deniz Kalıbcıoğlu da mücadele etti.

Ironman organizasyonu olan Kraichgau 70.3 yarışında Hüseyin Arhan ve Deniz Kalıbcıoğlu mutlu sona ulaşmayı başardı.

Ares Spor Kulübü’nden Cem Dağdelen’in geçtiğimiz hafta Ironman Lanzarote’de kariyerinin 12’nci Ironman zaferine ulaşmasının ardından Pazar günü de Almanya’da “Ironman 70.3 Kraıchgau” yarışında Hüseyin Arhan ve Deniz Kalıbcıoğlu Half Ironman mutluluğu yaşadılar.

Almanya’da Ironman 70.3 Kraichgau şampiyonasında 1.9 kilometre yüzen, 90 kilometre bisiklet süren ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşan sporcular Hüseyin Arhan ve Deniz Kalıbcıoğlu kariyerlerine yeni bir ironman zaferi daha eklemiş oldular.

Almanya’da Ironman 70.3 Kraıchgau yarışmasında Hüseyin Arhan 5 saat 27 dakika 20 saniyede finişe ulaşırken, Deniz Kalıbcıoğlu 6 saat 14 dakika 3 saniyede finiş çizgisini geçmeyi başardı.

HÜSEYİN ARHAN SLOT KAZANDI

Almanya’daki “Ironman 70.3 Kraıchgau” yarışında 5:27:20’lik derecesi ile Eylül 2018’de Güney Afrika’da yapılacak Ironman Dünya Şampiyonası’na slot alma hakkı kazanan Hüseyin Arhan, Cem Dağdelen ile birlikte Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek ilk Kıbrıslı Türk sporcular olacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki half ironman yarışında elde ettiği derece ile Güney Afrika’ya slot kazanan Cem Dağdelen’in ardından, Hüseyin Arhan’ın da Pazar günü Almanya’da slot hakkı kazanması ile Ares Spor Kulübü’nden 2 triatlet Eylül 2018’de Güney Afrika’da Ironman Dünya Şampiyonası’nda mücadele edecek bir ilke imza atacaklar.