Aresliler’den güzel dereceler

Ares Spor Kulübü triatletleri Türkiye’de yapılan Ironman 70.3 yarışında güzel dereceler elde ederlerken, en iyi dereceyi Hüseyin Arhan yaptı

Türkiye Antalya Belek’te düzenlenen Ironman 70.3 yarışmasına katılan ülkemizden Ares Spor Kulübü triatletleri güzel derecelerle finişe ulaşmayı başardılar.

Yarışmaya ülkemizden katılan sporcular arasında en hızlı zamanı yapan Ares’ten Hüseyin Arhan oldu. Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışında sporcular 1.9 kilometre yüzdü, 90 kilometre bisiklet sürdü ve en sonunda da 21.1 kilometre koşarak finişe ulaştılar.

The Land of Legends Otel sponsorluğunda gerçekleşen yarışmada yaklaşık 84 farklı ülkeden 1900 sporcu mücadele etti. Antalya Valisi ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanının birlikte start verdiği yarışmada, ülkemizden en iyi zamana imza atan Ares Spor Kulübü triatleti Hüseyin Arhan zorlu mücadeleyi 4 saat 46 dakika 13 saniyede tamamladı.

Arestriatletlerinin yarışmada elde ettiği dereceler şöyle:

Hüseyin Arhan 04:46:13

Cem Dağdelen 05:00:37

Çağan Öztuna 05.04.10

Deniz Kalıbcıoğlu 05:24:24

Erkan Uyar 05:54:19

Erhan Ünal 05:57:33

Melda Ünal 05:58:56