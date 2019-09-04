Aresliler, Ironman yarışına hazırlanıyorlar

Ares Spor Kulübü sporcuları, Antalya Belek’te 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koşu parkurundan oluşacak Ironman 70.3 yarışına hazırlanıyorlar

Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarından oluşan triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan “Orta Mesafe Triatlonu” 3 Kasım’da Türkiye’de gerçekleştirilecek.

Ironman organizasyonu ile gerçekleşecek olan Half Ironman yarışına ülkemizden Ares Spor Kulübü sporcuları da katılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’deki Ironman 70.3 yarışına katılacak olan Ares’in triatloncuları sabah güneş doğmadan hazırlıklara başlayarak yorucu antrenmanlar yapıyorlar.

Antalya Belek’te 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21.1 kilometre koşu parkurundan oluşacak Ironman 70.3 yarışına katılacak Ares triatloncuları Hüseyin Arhan, Çağan Öztuna, Erhan Ünal, Deniz Kalıbcıoğlu, Melda Ünal, Cem Dağdelen ve Erkan Uyar haftanın 7 günü yorucu antrenmanlar yapıyorlar.

Ülkemizin en çok full Ironman bitiren sporcusu olan Ares’in antrenörü ve triatleti Cem Dağdelen daha önce Türkiye’deki half Ironman yarışlarından Dünya şampiyonasına katılabilmek için slot kazanmıştı ve sporcular bu yıl da bu hedef için limitlerini zorlayacaklar.