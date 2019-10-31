banner255
banner69
134 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
30 0
 
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
34 0
Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
129 0
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
22 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
18 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
228 0
banner82

Aresliler, Ironman için yarışacaklar

banner27

Aresli 7 triatlet, Belek Kadriye plajında başlayarak, The Land of Legend Otelde sona erecek olan Ironman 70.3 Türkiye yarışında yarışacaklar

Aresliler, Ironman için yarışacaklar
banner267

Ülkemizin en fazla Ironman bitiren sporcularını bünyesinde bulunduran Ares Spor Kulübü Türkiye’de yapılacak Ironman 70.3 yarışması için Antalya’ya gitti.

Yüzme bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçilerek en hızlı şekilde finişe ulaşılmaya çalışıldığı triatlon branşının en zorlu ikinci mesafesi olan Ironman 70.3 yarışında, Ares adına 7 sporcu Antalya’da mücadele edecek.

Türkiye’de geçtiğimiz ay Alanya’da yapılan triatlonun en hızlı mesafeleri olan sprint ve olimpik yarışlarına da katılan ve ülkemizden katılan sporcular arasında, hem sprintte hem olimpikte en iyi dereceleri elde eden Arestriatletleri, bu kez Antalya’da Pazar günü, 1.9 kilometre yüzüp, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. Ironman 70.3 Türkiye yarışında Pazar günü Antalya Belek Kadriye plajındaki yüzme ile start alacak sporcular daha sonra bisiklet etabına başlayacak ve The Land of LegendOteldeki koşu parkurundan finişe ulaşmak için ter dökecek.

Ares Spor Kulübü Başkanı Ahmet Özsoy’un da eşlik ettiği kafilede sporcu olarak Çağan Öztuna, Erkan Uyar, Melda Ünal, Erhan Ünal, Cem Dağdelen, Deniz Kalıbcıoğlu ve Hüseyin Arhan yer alıyor. Ironman 70.3 Türkiye yarışmasında geçmişte Cem Dağdelen Dünya Şampiyonasına katılım için slot alma başarısı elde etmişti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.