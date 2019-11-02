banner255
banner69
MTG çok farklı
MTG çok farklı
12 0
Dr. Küçük anı parası tanıtıldı
Dr. Küçük anı parası tanıtıldı
29 0
 
“Atıl durumdaki emlaklar kamulaştırılacak”
“Atıl durumdaki emlaklar kamulaştırılacak”
49 0
Elektrikte kış tarifesi dönemi
Elektrikte kış tarifesi dönemi
32 0
KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ
KTSYD Kupası’nda gecenin galipleri Koopspor ve LAÜ
19 0
233 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
36 0
banner82

Aresliler, Ironman için hazır

banner27

Ares sporcuları Cem Dağdelen, Hüseyin Arhan, Deniz Kalıbcıoğlu, Erhan Ünal, Çağan Öztuna, Melda Ünal ve Erkan Uyar,Ironman 70.3 için hazırlıklarını tamamladılar

Aresliler, Ironman için hazır
banner267

Yüzme, bisiklet ve koşu branşlarından oluşan triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan Ironman 70.3 bugün Türkiye Antalya’da gerçekleşecek.

Ülkemizin çok sayıda başarılı triatlet sporcusunu bünyesinde bulunduran ve ayni zamanda her yıl Nisan ayında ayni mesafelerden oluşan Nisan Şakası triatlon yarışını düzenleyen kulüp olan Ares Spor Kulübünden 7 sporcu Antalya Belek’te finişe ulaşabilmek için yarışacak.

Antalya Belek’teki Kadriye Plajından sabah yüzme parkuru ile başlayacak yarışta sporcular 1.9 kilometre yüzecek ardından 90 kilometrelik bisiklet parkuruna başlayacak. Yarışın da sponsoru olan The Land of Legend Otel’de bisiklet finişine ulaşacak sporcular daha sonra ise 21.1 kilometre boyunca koşarak en hızlı zamanda yarışı bitirmeye çalışacak.

Yarışmada Ares sporcuları Cem Dağdelen, Hüseyin Arhan, Deniz Kalıbcıoğlu, Erhan Ünal, Çağan Öztuna, Melda Ünal ve Erkan Uyar mücadele edecekler. Sporcular dün son kayıtlarını yapıp bisikletlerini ve malzemeleri teslim ederek işlemlerini tamamladı.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.