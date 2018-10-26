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Aresli Ironmanler, Türkiye’ye çıkartma yaptı

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Triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan “Ironman 70.3” Türkiye’de ülkemizden Ares Spor Kulübü triatloncuları da yarışacak

Aresli Ironmanler, Türkiye’ye çıkartma yaptı
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Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafe yarışı olan Ironman 70.3 (Orta Mesafe Triatlonu) Türkiye etabında ülkemizden de sporcular mücadele edecek.

Ülkemizin en başarılı triatloncularını ve en çok Ironman bitiren sporcularını bünyesinde bulunduran Ares Spor Kulübü, Ironman 70.3 Türkiye yarışmasına 7 sporcu ile katılıyor. Antalya Belek’te 28 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan Ironman 70.3 yarışmasında sporcular 1.9 kilometre yüzecek, 90 kilometre bisiklet sürecek ve 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışacak. 1700 sporcunun yarışacağı Ironman 70.3 Türkiye’de Ares Spor Kulübü’nü Hüseyin Arhan, Kemal Elektrikçi, Melda Ünal, Cem Dağdelen, Ahmet Özsoy, Çağan Öztuna ve Erhan Ünal temsil edecek.

Antalya’ya giden sporcular soğuk ve şiddetli rüzgarlı hava ile karşılaştı. Pazar günü saat 08.00’da start alacak sporcular yarış gününde hava şartlarının daha iyi olmasını bekliyor. “Land of Legends” Oteli’nde gerçekleşecek finişten en iyi derece ile geçmek için çalışacak sporcular yarış kayıtlarını yaptılar ve start için beklemeye başladılar.

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