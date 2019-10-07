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Aresli Buğra Alanya’da kürsüde

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Ares triatleti Buğra Korahan, triatlonun en hızlı mesafesi olan sprint triatlonunda, 20-29 yaş kategorisinde birinci gelirken Alanya’da kürsüye çıkıp Ares’in gururu oldu

Aresli Buğra Alanya’da kürsüde
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Alanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu işbirliğinde düzenlenen ve bu yıl 29’uncusu gerçekleştirilen Alanya Triatlonu'na katılan Ares Spor Kulübü triatletleri iyi derecelerle yarışı tamamlarlarken, kürsüye çıkma başarısı gösterdiler.

Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon branşının en hızlı yarışları olan sprint ve olimpik mesafelerde iki günde gerçekleşecek yarışa 1000’e yakın sporcu katıldı. ITU Paratriatlon Dünya Kupası, ETU Triatlon Avrupa Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Triatlon - Aquatlon Türkiye Finali yarışına Ares’ten Hüseyin Arhan, Cem Dağdelen, Buğra Karahan, Erkan Uyar ve Serhan Zülkadiroğlu katıldı.

Alanya Triatlonunun ilk gününde olimpik mesafe, ikinci gününde ise sprint mesafe yarışları yapıldı. İlk gün yapılan olimpik mesafede sporcular 1,5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü ve 10 kilometre koşup finişe ulaştılar. Ares’ten bu mesafede yarışan sporcular Hüseyin Arhan 2 saat 11 dakika 32 saniye ile en iyi dereceyi yaparken, 35-39 yaş grubunda ise 6’ıncı oldu. Cem Dağdelen 2 saat 18 dakika 44 saniye ile Ares adına ikinci en iyi dereceye imza atarak 45-49 yaş grubunda 7’inci olurken ayni yaş grubunda yarışan Erkan Uyar 2 saat 42 dakika 11 saniyede finişe ulaştı.

Alanya’ya giden Ares’in diğer triatletleri Buğra Karahan ve Serhan Zülkadiroğlu ise sprint mesafede Pazar günü yarıştı. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşudan oluşan triatlonun en hızlı mesafesi olan sprint triatlonunda, Ares triatleti Buğra Korahan 1 saat 11 dakika 21 saniyede finişe ulaşarak 20-29 yaş kategorisinde birinci gelirken Alanya’da kürsüye çıkıp hem ülkemizin hem Ares’in gururu oldu. Ares’in 16-19 yaş kategorisinde yarışan triatleti Serhan Zülkadiroğlu ise yarışı 1 saat 21 dakika 19 saniyede tamamladı.

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