Ares’inIronmanleri, YDÜ’de tecrübelerini anlattılar

Ares’inIronman sporcuları Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin tüm halka açık düzenlediği “Demir kadar dayanıklı” isimli seminerde Ironman ve triatlon yarışlarındaki tecrübelerini anlattılar

Ares Spor Kulübünün Ironman sporcuları, aynı zamanda antrenörleri Cem Dağdelen ileHüseyin Arhan, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin düzenlediği seminerde öğrencilerle buluştular.

Ayni zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Cem Dağdelen ile Hüseyin Arhan, Ironman ve triatlon yarışlarındaki tecrübelerini anlattılar.YDÜ Büyük Kütüphanesi Salon 4’te yer alan ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde oturumu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr.Osman Emiroğlu yönetti.

Fakülte Dekanı ve Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mehtap Tiryakioğlu’nun da katıldığı seminerde, Dağdelen ve Arhan triatlon sporu konusunda bilgilendirme yaparken, Ironman yarışlarında başlarından geçenleri, ayrıca yarışa hazırlık süreci ve yarışma esnasındaki tecrübelerini anlattılar.

Güney Afrika’daki Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası’ndaki organizasyon, İtalya Ironman, İrlanda Ironman ve ülkemizde gerçekleşen Nisan Şakası Triatlonu hakkında konuşan Ares Spor Kulübü triatletleri hazırlanan slaytla birlikte anılarını ve hazırlık sürecini öğrencilerle paylaştılar.Son bölümde soru cevapların yer aldığı seminerde Dağdelen ve Arhan öğrencilere verdikleri ortak mesajda, ileride birer spor eğitmeni olacak öğrencilere, sporda her türlü olayın yaşanabileceğini, her türlü iklim ve ortam şartlarıyla karşılaşabileceklerini ve bunların her birinden birer ders çıkarmak gerektiğini anlattılar.

AresIronman sporcuları ve antrenörleri, Ironman yarışlarının simgesi olan “Anything is possible” (Herşey mümkündür) ifadesini hatırlatırken, çalışarak herşeyin başarılabileceğini unutmamalarını sözlerine ekledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehtap Tiryakioğlu 1 saat süren seminer sonunda Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan’a teşekkür plaketi sunarken, seminere katılan eğitmenlerden Hakan Atamtürk, Hasan Ulaş Yavuz, Nazım Burgul, Deniz Erdağ, Musa Oytun, Ömer Bozkurt ve Simay Kanan ile birlikte tüm öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekildi.