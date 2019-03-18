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Ares triatloncuları sezonu, Ayia Napa’da açtı

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Yüzme, bisiklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlonda, Ares Spor Kulübü sporcuları Güney Kıbrıs’ta düzenlenen yarışa katılırken, finişe vardılar

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Ares triatloncuları sezonu, Ayia Napa’da açtı
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Dünyanın en çok dayanıklılık isteyen spor branşları arasında olan triatlon sporunun marka haline gelen yarışları arasına giren Güney Kıbrıs’taki Ayia Napa Triatlonu hafta sonu yapıldı.

600’ü aşkın sporcunun yer aldığı Ayia Napa Triatlonuna Ares Spor Kulübü sporcuları da katıldılar. Sprint, olimpik ve Orta Mesafe olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleşen triatlon yarışında sprint yarışanlar 750 metre yüzüp, 20 kilometre bisiklet sürerken, 5 kilometre koştular. Olimpik mesafede ise sporcular 1.5 kilometre yüzüp, 40 kilometre bisiklet sürerken 10 kilometre koşup en hızlı şekilde finişe gelme mücadelesi verdi.

Orta mesafe kategorisinde ise sporcular 1.9 kilometre yüzdü, 90 kilometre bisiklet sürdü, 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalıştı.

Ares Spor Kulübünün triatloncuları Hüseyin Arhan, Cem Dağdelen, Serhan Zülkadiroğlu, Deniz Kalıbcıoğlu ve Erkan Uyar, Ayia Napa Triatlonu’nda yarışarak finişe ulaşmayı başardılar. Sezonun ilk resmi yarışında 3 ayrı kategoride de yarışan Ares sporcularının tümü de katıldıkları kategoride finişe ulaşmayı başardı.

Ares Spor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen Nisan Şakası Orta Mesafe Triatlonu’na hazırlanan sporcular 21 Nisan’da Kaplıca’da yapılarak büyük organizasyon öncesi böylece sezonu açmış oldular.

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