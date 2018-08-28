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Ares'liler Dünya Şampiyonası için Afrika'da

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Ares Spor Kulübünün IRONMAN triatletleri Cem Dağdelen ve Hüseyin Arhan "Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası"nda mücadele etmek üzere Güney Afrika'ya uçtu

Ares'liler Dünya Şampiyonası için Afrika'da
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Ülkemizin başarılı triatloncuları ve ayni zamanda Türkiye şampiyonu Ares Spor Kulübü'nün sporcuları Cem Dağdelen ile Hüseyin Arhan, Güney Afrika'da yapılacak Nelson Mandela Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere dün adadan ayrıldılar.

Yüzme-bisiklet ve koşu parkurlarının arka arkaya geçilerek en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışılan triatlon sporunun en zorlu ikinci mesafesi olan Ironman 70.3 yarışında sporcular 1.9 kilometre yüzüyor, 90 kilometre bisiklet sürüyor ve akabinde 21.1 kilometre koşarak finişe ulaşmaya çalışıyor.

Güney Afrika Port Elizabeth kentinde1-2 Eylül tarihlerinde yapılacak olan Nelson Mandela Ironman 70.3 Dünya Şampiyonası'nda, sadece slot kazanarak katılım hakkı elde eden Dünyanın farklı ulkelerinden yüzlerce sporcu yarışacak. Dünya şampiyonasında yarışarak bir ilke imza atacak olan Ares'in Ironman sporcularına kulüp başkanı Ahmet Özsoy eşlik ediyor.

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