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Ares kış duatlonuna büyük ilgi

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Ares kış duatlonuna büyük ilgi

Ares Spor Kulübü triatlon sezonun başı olması nedeniyle yüzme etabı bulunmayan duatlon yarışı düzenledi. Koşu-bisiklet-koşu parkurlarından oluşan duatlon yarışı organize eden Ares Spor Kulübü organizasyonu Kaplıca bölgesinde gerçekleştirdi.

Tatlısu Zambak Tatil Köyü’nde gerçekleşen duatlon yarışında sprint-olimpik mesafe arasında bir yarış düzenlendi. Tüm halka açık gerçekleşen ve “Ares Kış Duatlonu” ismi ile düzenlenen yarışa giriş için herhangi bir ücret alınmadı. Yaklaşık 30 sporcunun start aldığı Ares Kış Duatlonu’nda sporcular 9 kilometre koştu, 30 kilometre bisiklet sürdü ve ardından da 4 kilometre koşarak finişe ulaştı. Takım halinde ve bireysel yarışan sporcuların katılımı ile gerçekleşen yarışta, ülkemizden sporcular yanı sıra, güney Kıbrıs ve Türkiye’den de sporcular yer aldı. 

Ares Kış Duatlonu’nda yarış sonunda genel klasamnda ilk 3’e giren sporculara kupaları ve yaş kategorilerinde de dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

GENEL KLASMAN

ERKEKLER

1.Cihan Asrak 1.51.04

2.Johnny Ioannou 1.53.58

3.Göksen Çınar 1.56.28

BAYANLAR

1.Yelena Petrova 2.09.32

2.Ayşa Küçükakça 2.31.59

3.Melda Ünal 2.33.45

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