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71 yaşında 45. maratonunu koşacak

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71 yaşında 45. maratonunu koşacak
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Kurtuluş’taki pastanesinde, 50 yıldır İstanbullulara lezzet şöleni yaşatan 70’lik delikanlı Bahattin Boğaz, 45. Maratonunu Berlin’de koşacak.

1947'de doğan Boğaz, 13 yaşında İstanbul'a gelerek, ağabeyinin Kurtuluş'taki pastanesinde çalışmaya başladı. Ağabeyinin önerisiyle Kurtuluş Spor Kulubü'ne kayıt olan Boğaz, 15 yaşında lisanslı atlet oldu. O gün bugündür koşan Boğaz, dünyanın pek çok yerindeki maratonlarda ter döktü.

Bugünlerde 18. kez katılacağı Berlin maratonu için gün sayan Boğaz, yıllardır süregelen maraton sevdasını AA muhabirine anlattı.

Pastacılığın mesleği, ekmek parası olduğunu ancak herkesin kendisini koşucu olarak tanıdığını dile getiren Boğaz, gerek pastacılığı gerekse koşuculuğu aşkla yaptığını söyledi.

Boğaz, ilk başlarda hobi olan maratonun zamanla tutku haline geldiğini vurgulayarak, "500 defa dünyaya gelsem yine maratoncu olurdum, koşmayı o kadar çok seviyorum. Koşmazsam o gün rahatsız ve huzursuz oluyorum. İlk kez İstanbul maratonu ile başladım, sonra dünyaya açıldım. İki kez New York, iki kez Rotterdam'da koştum. Las Vegas, Lüksemburg, Atina, Roma, Milano, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Leverkusen, Würzburg, Lizbon ve Prag maratonlarına katıldım. Berlin'de 17 maraton olmak üzere Almanya'da 29 maraton koştum ve jubile üyesi oldum." diye konuştu.

- "BERLİN MARATONUNDA 18. KEZ KOŞACAĞIM"

Her gün düzenli spor yaptığını aktaran Boğaz, "Dengeli besleniyorum, günde iki öğün yerim, bedenime zararlı bir şeyi asla kullanmam, sigara, içki içmem. 22.00'de yatar, 06.30'da kalkarım. Hayatım sporla geçiyor. Haftanın 6 günü ikişer saat spor yapıyorum. Spor yapmak için özellikle Belgrad, Fatih ormanlarını, Riva ve Cadde Bostan sahilini tercih ediyorum. Cumartesi günleri dinleniyorum. Sabahları koşuya çıkmadan önce su içiyorum. Koşacağım mesafeye göre kahvaltı yapıyorum, bir dilim ekmeğin üzerine yağ, pekmez veya bal sürerim. Koşumu yaptıktan sonra duşumu alır, asıl kahvaltımı yapar, ekmek teknem olan pastaneye giderim. Haftanın 6 günü de pastanede çalışıyorum." diye konuştu.

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