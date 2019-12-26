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27 Aralık Atatürk Koşuları yapılıyor

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Lefkoşa bölgesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen ve okulların katılacağı yarışlar, saat 10.00’da Merkezi Cezaevi önünden başlayacak ve Atatürk Spor Salonu’nda tamamlanacak.

27 Aralık Atatürk Koşuları yapılıyor

Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği büyükler kategorisi yarışları ise Boğaz’dan saat 08.30’da başlayacak.

27 Aralık Atatürk Koşuları öncesinde ilçelerdeki Atatürk Anıtları önlerinde tören düzenlenecek, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı okunacak ve çelenk sunulacak.

Gazimağusa’da Atatürk Koşuları Hendek Girişi veya Gazimağusa Belediyesi önünden saat 09.00’da, Girne’de farklı noktalarda saat 09.30’da, İskele’de saat 10.00’da Ecevit Meydanında başlayacak.

Güzelyurt’ta Atatürk Koşuları saat 09.30'da Atatürk Anıtı önünden ve Lefke’de ise Atatürk Yol Koşusu Lefke Kaymakamlığı Binası önünden saat 09.30’da yapılacak.

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