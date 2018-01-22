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17 yıllık rekor tarih oldu

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Salon atletizmi yarışmalarında 17 yıllık rekor tarih oldu. 100 metrede dünya ikincisi Birleşik Amerikalı Christian Coleman, 60 metrede 6 saniye 37'lik derece ile vatandaşı Maurice Green'in rekorunu kırdı

17 yıllık rekor tarih oldu
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1998 yılında 6 saniye 39'luk derecesiyle rekor kıran Green, daha sonra 2001 yılında aynı dereceyi koşmuştu.
21 yaşındaki Christian Coleman, geçen yıl 6 saniye 45 'lik derecesiyle Birleşik Amerika Şampiyonu olmuştu.
6 saniye 37'lik derecesiyle 60 metre rekorunu ele geçiren genç yıldız, son dünya şampiyonasında 100 metrede Gatlin'in arkasından ikinci olmuş, efsane sprinter Usain Bolt'u geçmeyi başarmıştı. 

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