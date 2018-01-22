1998 yılında 6 saniye 39'luk derecesiyle rekor kıran Green, daha sonra 2001 yılında aynı dereceyi koşmuştu.
21 yaşındaki Christian Coleman, geçen yıl 6 saniye 45 'lik derecesiyle Birleşik Amerika Şampiyonu olmuştu.
6 saniye 37'lik derecesiyle 60 metre rekorunu ele geçiren genç yıldız, son dünya şampiyonasında 100 metrede Gatlin'in arkasından ikinci olmuş, efsane sprinter Usain Bolt'u geçmeyi başarmıştı.
Salon atletizmi yarışmalarında 17 yıllık rekor tarih oldu. 100 metrede dünya ikincisi Birleşik Amerikalı Christian Coleman, 60 metrede 6 saniye 37'lik derece ile vatandaşı Maurice Green'in rekorunu kırdı
1998 yılında 6 saniye 39'luk derecesiyle rekor kıran Green, daha sonra 2001 yılında aynı dereceyi koşmuştu.