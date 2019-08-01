1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu’nda zafer Hakan Tazegül’ün

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu dün gerçekleştirildi. Boğaz'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda başlayan 16 kilometrelik koşu Lefkoşa'da Mücahitler Sitesi'nde tamamlandı.
Yarış sonucunda genel klasmanda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımından Hakan Tazegül yarışı birinci tamamladı.
Kategorilere göre ilk üç sıra şöyle oluştu:
|
1 Ağustos 2019 Mukavemet Yol Koşusu
|
Erkekler
|
18-50 Yaş
|
16 Km.
|
1 Ağustos 2019
|
Sıra No
|
Göğüs No
|
Adı Soyadı
|
Yaşı
|
Derecesi
|
1
|
13
|
HAKAN TAZEGÜL
|
38
|
0:55.37
|
2
|
83
|
CEMAL İNECİ
|
44
|
0:56.13
|
3
|
17
|
YUSUF GÖKALP
|
28
|
1:00.16
|
Erkekler
|
50 Yaş Üzeri
|
16 Km.
|
1 Ağustos 2019
|
Sıra No
|
Göğüs No
|
Adı Soyadı
|
Yaşı
|
Derecesi
|
1
|
93
|
MEHMET İNECİ
|
55
|
1:11.08
|
2
|
41
|
AYSIN ÖZTRAK
|
60
|
1:12.34
|
3
|
156
|
MUSTAFA TEKAKPINAR
|
51
|
1:29.33
|
Kadınlar
|
Genel Klasman
|
5 Km.
|
1 Ağustos 2019
|
Sıra No
|
Göğüs No
|
Adı Soyadı
|
Yaşı
|
Derecesi
|
1
|
117
|
MİNE DEVRİM
|
23
|
1:11.04
|
2
|
130
|
MELDA ÜNAL
|
34
|
1:20.28