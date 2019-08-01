 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
5 0
Şampiyon Koop Bank
Şampiyon Koop Bank
9 0
 
Babutsalar tükeniyor
Babutsalar tükeniyor
57 0
Altan'ın yıldızı parlıyor
Altan'ın yıldızı parlıyor
301 0
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
55 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
39 0
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
40 0
banner82

1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu’nda zafer Hakan Tazegül’ün

banner27

1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu’nda zafer Hakan Tazegül’ün
banner267

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu dün gerçekleştirildi. Boğaz'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda başlayan 16 kilometrelik koşu Lefkoşa'da Mücahitler Sitesi'nde tamamlandı. 

Yarış sonucunda genel klasmanda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımından Hakan Tazegül  yarışı birinci tamamladı.

Kategorilere göre ilk üç sıra şöyle oluştu:

1 Ağustos 2019 Mukavemet Yol Koşusu

Erkekler

18-50 Yaş

16 Km.

1 Ağustos 2019

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

13

HAKAN TAZEGÜL

38

0:55.37

2

83

CEMAL İNECİ

44

0:56.13

3

17

YUSUF GÖKALP

28

1:00.16

Erkekler

50 Yaş Üzeri

16 Km.

1 Ağustos 2019

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

93

MEHMET İNECİ

55

1:11.08

2

41

AYSIN ÖZTRAK

60

1:12.34

3

156

MUSTAFA TEKAKPINAR

51

1:29.33

Kadınlar

Genel Klasman

5 Km.

1 Ağustos 2019

Sıra No

Göğüs No

Adı Soyadı

Yaşı

Derecesi

1

117

MİNE DEVRİM

23

1:11.04

2

130

MELDA ÜNAL

34

1:20.28
banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.