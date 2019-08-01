1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu’nda zafer Hakan Tazegül’ün

KKTC Atletizm Federasyonu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen 1 Ağustos Mukavemet Yol Koşusu dün gerçekleştirildi. Boğaz'da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda başlayan 16 kilometrelik koşu Lefkoşa'da Mücahitler Sitesi'nde tamamlandı.

Yarış sonucunda genel klasmanda Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımından Hakan Tazegül yarışı birinci tamamladı.

Kategorilere göre ilk üç sıra şöyle oluştu: