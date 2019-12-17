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Zıpkınla balık avlayan balıkçı tutuklandı

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Zıpkınla balık avlayan balıkçı tutuklandı

 Avcılık Federasyonu’na bağlı Av Koruma Ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek Girne’de Kaşgar Bölgesinde izinsiz zıpkın avı yapan bir kişiyi tespit ederek, olayı polise bildirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre de, 16.12.2019 tarihinde, Girne’de Kaşgar Bölgesinde, 45 yaşındaki erkek G.Ç. yetkili makamdan izinsiz tasarrufundaki zıpkın ile yasal ölçülerin altında 1 adet Orfoz, 1 adet Laos, 2 adet Mineri ve 1 adet Ahtapotu kanunsuz olarak avladığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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