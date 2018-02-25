Zincirleme kazada biri ağır 2 yaralı

Hamitköy-Haspolat anayolunda öğleden sonra meydana gelen ve dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır, iki kişi yaralandı

Hamitköy-Haspolat anayolunda öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır, bir kişi de hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, saat 13.45 sıralarında, Hamitköy-Haspolat Çemberi 0-1 km'leri arasında meydana geldi. Kaza, Savaş Şişik’in (E-53), yönetimindeki GS 154 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve yol içerisine rüzgar nedeniyle kuru ot yuvarlandığı için durmak zorunda kalan Safiye Gürkut (K-72) yönetimindeki NC 389 plakalı aracın arka kısmına aracı ile çarpması sonucu meydana geldi. Akabinde aynı istikamete yönetimindeki ME 083 plakalı araç ile dikkatsizce seyreden Tayyar Yıldırım (E-41), kaza nedeniyle durmak zorunda kalan Feray Salar (K-42) yönetimindeki ED 720 plakalı aracın arka kısmına aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan ED 720 plakalı araç ise, GS 154 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ileriye doğru savrulan GS 154 plakalı araç, o esnada kaza nedeniyle araçtan aşağıya inen ve GS 154 plakalı aracın önünde durmakta olan NC 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Gürkut’a (E-78) çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Hüseyin Gürkut kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde sağ ayakta parçalı kırık teşhisi ile ortopedi servisinde kontrol altına alındı.

Kazada hafif yaralanan Savaş Şişik ise, gördüğü ilk yardım tedavisi sonrasında taburcu oldu.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.