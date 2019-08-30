Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Gazimağusa - Karpaz anayolunun Kalecik köyü virajlarında dün öğle saatlerine doğru dikkatsizlik sonucu yaşanan zincirleme kazada 4 araç hasar görürken üç kişi yaralandı.

Gazimağusa - Karpaz anayolunda dün saat 11:30 raddelerinde, Kalecik köyü virajlarında Alaniçi’nde sakin 31 yaşındaki Ahmet Yalçın yönetimindeki TMM 435 plakalı araçla, Karpaz istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu sağ şeride geçmesi sonucu o esnada Gazimağusa’dan Karpaz istikametine doğru doğru seyreden İskele 'de sakin 21 yaşındaki Fikret Gül yönetimindeki RD 473 plakalı Nissan Navara marka aracın önünü tıkaması ile çarpıştılar. Çarpışma sonucu TMM 435 plakalı araç duramayıp kontrolsüz bir şekilde yine İskele istikametinden Karpaz istikametine doğru seyreden İskele da sakin 21 yaşındaki turist Ashlea Rose Hogan yönetimindeki LB 344 plakalı salon araçla çarpıştı. Ahmet Yalçın yönetimindeki TMM 435 plakalı araç bu çarpmaya müteakip duramayıp kontrolsüz bir şekilde savrularak yine Gazimağusa istikametinden Karpaz istikametine doğru seyreden Balıkkesir de sakin Osman Rüzgar yönetimindeki PM 375 plakalı araçla Ahmet Yalçın yönetimindeki konu araca çarpmamak için gidişine göre yolun solundan yoldan çıkarak aracının alt kısmı ile toprak sete çarpması sonucu hasarla neticelenen bir trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucu TMM 435 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yalçın, RD 473 plakalı araç sürücüsü Fikret Gül, LB 344 plakalı araç sürücüsü Ashlea Hogan İskele sağlık merkezinde ilk yardım tedavilerine müteakip taburcu oldular. Bu arada kazaya sebebiyet veren Ahmet Yalçın tutuklandı.